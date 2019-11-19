بيروت 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسعمد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بالأمر، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ عدة طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت على علو متوسط، مخترقة جدار الصوت في أجواء مناطق القطاع الغربي والقرى الحدودية، النبطية، وصور، وصولا إلى إقليم التفاح، ما أسفر عن حالة من الخوف في نفوس المواطنين، الذين ظنوا أنّهم يتعرضون لقصف إسرائيلي.// انتهى //18:38ت م0264