لندن 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسيستعد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لمسابقة كأس أوروبا 2020، عندما يواجه منتخب الدنمارك في واحدة من مباراتين وديتين ستقامان في ملعب ويمبلي في مارس المقبل.وستقام المباراة مع الدنمارك التي حسمت تأهلها الاثنين بالتعادل 1-1 مع إيرلندا، في 31 مارس، على أن تقام مباراة أخرى مع خصم يعلن عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.// انتهى //19:28ت م0272