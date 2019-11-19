رياضي / إنجلترا تلعب أمام الدنمارك ودياً استعداداً لكأس أوروبا 2020
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
لندن 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
يستعد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لمسابقة كأس أوروبا 2020، عندما يواجه منتخب الدنمارك في واحدة من مباراتين وديتين ستقامان في ملعب ويمبلي في مارس المقبل.
وستقام المباراة مع الدنمارك التي حسمت تأهلها الاثنين بالتعادل 1-1 مع إيرلندا، في 31 مارس، على أن تقام مباراة أخرى مع خصم يعلن عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.
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19:28ت م
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