رياضي / البرازيل تهزم كوريا الجنوبية بثلاثية ودياً
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
ابو ظبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
فاز منتخب البرازيل لكرة القدم على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون رد اليوم في أبوظبي وديا ضمن استعدادات الطرفين لاستحقاقاتهما المقبلة .
وسجل أهداف البرازيل لوكاس باكيتا بالدقيقة (9) وفيليبي كوتينيو بالدقيقة(36) ودانيلو داسيلفا بالدقيقة (60) .
يذكر أن البرازيل منذ نيلها لقب "كوبا اميركا" على ارضها في 8 يوليو الماضي فشلت البرازيل في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات ودية، حيث خسرت مرتين اخرها أمام الارجنتين في 15 الحالي في الرياض وامام البيرو، وتعادلت 3 مرات .
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19:28ت م
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