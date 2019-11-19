ابو ظبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب البرازيل لكرة القدم على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون رد اليوم في أبوظبي وديا ضمن استعدادات الطرفين لاستحقاقاتهما المقبلة .وسجل أهداف البرازيل لوكاس باكيتا بالدقيقة (9) وفيليبي كوتينيو بالدقيقة(36) ودانيلو داسيلفا بالدقيقة (60) .يذكر أن البرازيل منذ نيلها لقب "كوبا اميركا" على ارضها في 8 يوليو الماضي فشلت البرازيل في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات ودية، حيث خسرت مرتين اخرها أمام الارجنتين في 15 الحالي في الرياض وامام البيرو، وتعادلت 3 مرات .// انتهى //19:28ت م0273