الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.وجدد الرئيس اليمني خلال اللقاء حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، الذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.من جهته أشاد المبعوث الأممي مارتن غريفث بحكمة الرئيس اليمني وجهوده الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته، ومنها التوقيع مؤخراً على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات مهمة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.// انتهى //19:34ت م0276