باريس 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الثقافة اليمني مروان دماج اليوم نظيره الصيني لو شوجانج على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجال الثقافي.وأكد وزير الثقافة اليمني خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتاً النظر إلى أن اليمن ارتبط بالصين بعلاقات تجارية وثقافية عبر التاريخ, مشيراً إلى رغبة اليمن في تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.من جهته، أكد الوزير الصيني حرص بلاده على تمتين العلاقات بين البلدين على الصُّعد كافة.// انتهى //19:36ت م0278