دبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسوقع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد أحمد البواردي اليوم، ووزير الدفاع الإثيوبي ليما ميقيرسا، مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري، وذلك خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته السادسة عشرة.وتهدف المذكرة وفقاً لوكالة أنباء الإمارات إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري المشترك.// انتهى //19:40ت م0279