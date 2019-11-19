عرعر 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسالتقى مدير التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان في مكتبه اليوم مدير الإدارة الهندسية في حرس الحدود بالمنطقة العقيد محمد صفوق.وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع مباني التعليم بمنفذ جديدة عرعر .من جهة أخرى تفقد مدير التعليم التجهيزات المدرسية واطلع على سير العمل ، مؤكدًا ضرورة حصر الاحتياجات المدرسية ، وتفعيل مشروع بوابة المستقبل والشاشات التفاعلية .// انتهى //19:44ت م0281