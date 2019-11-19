القاهرة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب كوت ديفوار الأوليمبي لكرة القدم على نظيره الغاني بركلات الترجيح ( 3-2 ) في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا (تحت 23 عامًا).وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين بهدفين لمثلهما، وامتدت المباراة لشوطين إضافيين لم ينجح كلا المنتخبين في حسم النتيجة ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي فازت بها كوت ديفوار بنتيجة (3-2).وحجز المنتخب الإيفواري بهذا الفوز مقعدًا في أولمبياد "طوكيو 2020"، كما أنه ينتظر الفائز من مواجهة منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي التي تقام مساء اليوم لملاقاته في الدور النهائي للبطولة يوم الجمعة المقبل.// انتهى //20:08ت م0284