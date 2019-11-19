الأمم المتحدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما تزال تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضًا بذلك موقف الإدارة الأمريكية المؤيد للمستوطنات.وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية: ”ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقًا للقانون الدولي“، مضيفًا أن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له.وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 -التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.// انتهى //20:15ت م0285