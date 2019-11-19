موسكو 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستلقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:56ت م0291