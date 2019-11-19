موسكو 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط سوزانا تيرستال التي تزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بأن الجانبين ناقشا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسبل حلّها على أساس قانوني دولي .// انتهى //21:05ت م0293