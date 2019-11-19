سياسي / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي بمبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
موسكو 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط سوزانا تيرستال التي تزور روسيا حاليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بأن الجانبين ناقشا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسبل حلّها على أساس قانوني دولي .
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21:05ت م
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