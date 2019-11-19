ينبع 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسالتقى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي في مكتبه اليوم، وفد قسم الموهوبين بتعليم العلا ضمن برنامج تبادل الخبرات بين إدارات التعليم بمنطقة المدينة المنورة .وأكد الدكتور العقيبي أهمية تبادل الزيارات بين إدارات التعليم، مستعرضاً سبل تطوير مناشط وبرامج الطلاب الموهوبين والاستفادة من التجارب المتميزة وتبادل الخبرات بين الجانبين .واشتمل جدول زيارة الوفد على زيارة مركز الموهوبين وشاهد المعامل والورش والقاعات المجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، واستمعوا لشرح مفصل من مدير المركز وفريق العمل عن المشاريع والخطط التربوية والمبادرات التي يقوم بها المركز ، كما اطلع الوفد على عرض لمنجزات قسم الموهوبين بتعليم ينبع .// انتهى //21:05ت م0294