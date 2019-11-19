عمّان 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب الأردن على منتخب تايوان بخمسة أهداف دون مقابل اليوم في منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 .وبهذا الفوز رفع الأردن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن المنتخب الأسترالي المتصدر، في حين بقيت تايوان في المركز الأخير دون نقاط.// انتهى //21:22ت م0296