الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-الرقم : أ / 198التاريخ : 22 / 3 / 1441هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 470 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //21:39ت م0299