بيرن 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واساستضافت العاصمة السويسرية بيرن الجولة الخامسة من لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية.وترأس أعمال اللجنة من جانب الإمارات مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية خليفة شاهين المرر، فيما ترأستها من الجانب السويسري رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية مايا جوهري تيسافي.وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:46ت م0300