مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441ه‍ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسقلد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله عيد القرشي في مكتبه اليوم العقيد محمد عبدالله الزهراني والمقدم محمد سفر الثبيتي رتبتيهما الجديدتين وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقيتهما .وهنأ العميد القرشي الضابطين المترقيين وحثهما على مواصلة العمل من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.وعبر الضابطان المترقيان عن فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية، وأن يوفقهما الله لخدمة الدين ثم المليك والوطن .// انتهى //22:02ت م0303