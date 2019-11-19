رام الله 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسعقدت القيادة الفلسطينية اليوم اجتماعًا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل دراسة التوصيات الضرورية لمواجهة القرارات الأميركية ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بخصوص المستوطنات.وأكدت القيادة الفلسطينية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"أنه سيتم التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.وأوضحت أنه سيتم تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع جميع دول العالم، وإرسال رسائل مهمة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين.وأكدت القيادة أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي المهمة، والتي تشكل تحديًا مهمًا.// انتهى //22:05ت م0304