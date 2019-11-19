واشنطن 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م واستراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلاً عن زيادة المخزونات الأمريكية.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتاً ما نسبته 0.47 في المئة ليصل إلى 56.78 دولارا للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 20 سنتًا ما نسبته 0.32 في المئة ليصل سعره عند 62.24 دولارا.// انتهى //22:15ت م0305