بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسشارك فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في ملتقى النحالين الأول الذي تنظمه غرفة القصيم في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات ببريدة.وأوضح مسؤول جناح بنك التنمية الاجتماعية أحمد محمد المشيطي أن البنك يهدف من هذه المشاركة نشر ثقافة الادخار والوعي المالي ،وأيضا ثقافة العمل الحر والتعريف بمنتجات البنك المالية وغير المالية من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل وتوزيع منشورات والرد على استفسارات الزائرين وكل مايخدم الشباب المقبلين على سوق العمل.يذكر أن الملتقى يستمر حتى الخميس المقبل وسط عروض متنوعة وأركان تهتم بالترويج لمنتج العسل الذي يشكل ثقلا اقتصاديا مهما.// انتهى //22:23ت م0306