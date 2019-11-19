الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة 13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بثلاث مباريات جمعت بين الخليج والطائي، والجيل مع الشعلة، وجدة أمام التقدم.فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة المباراة التي جمعت بين الخليج والطائي.تقدم الخليج عن طريق اللاعب خالد حامضي في الدقيقة 64، قبل أن يدرك الطائي هدف التعادل بواسطة لويز إدواردو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.التعادل رفع رصيد الخليج إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، بينما وصل رصيد الطائي إلى 17 نقطة بالمركز الحادي عشر.وفي الأحساء على ملعب نادي الفتح اقتنص فريق الشعلة فوزا صعبا بهدف دون مقابل أمام فريق الجيل، سجله اللاعب مامادو نانجو في الدقيقة 28 من عمر المباراة.وارتفع رصيد الشعلة إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الجيل عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.وفي ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الـ13، حقق فريق جدة فوزا متأخرا بهدفين دون رد سجلهما أحمد السلمي وجوهان ديديروت في الدقيقتين 79 و87، خلال مباراته أمام نظيره التقدم.وارتفع رصيد جدة إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد التقدم عند 11 نقطة بالمركز الثامن عشر.// انتهى //22:24ت م0307