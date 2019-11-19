القاهرة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستأهل منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبلغ نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في مصر بعد فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد القاهرة.وأحرز أهداف المنتخب المصري رمضان صبحي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء وعبدالرحمن مجدي (هدفين) في الدقيقتين 85، و89.// انتهى //23:20ت م0312