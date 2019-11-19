الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في افتتاح أعمال المؤتمر العام 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" المنعقدة خلال الفترة 21-18 نوفمبر.وتطرق معالي مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني في كلمة له في المؤتمر إلى الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم وتحسين أدواته وتجويد مُخرجاته، مثمنًا ما تقوم به منظمة "اليونسكو" من تحسين للوعي الإنساني وتحصينه والتقريب بين الثقافات.وأكد معاليه بأن مكتب التربية العربي لدول الخليج يبذل كل طاقةٍ ممكنة للنهوض بمستوى مخرجات التعليم بتنفيذه رؤى وزارات التربية والتعليم للدول الأعضاء فيه، من خلال برامجه التربوية والتعليمية، وورش عمله المتصلة لتطوير وتجويد أداء المعلمين وتحسين المناهج، واعتماده التقنيةَ الحديثةَ المتطورة أساسًا للتواصل والتوصيل، مشيرًا بأنه قد تجاوزت طموحاتنا من مجرد الوفاء بمعايير التعليم للجميع، إلى تحقيق إنجازات نوعية في منظومة التعليم لأجيالنا القادمة.وأضاف معاليه أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة هدفٌ حاضرٌ وأساسيٌّ في برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج وأنشطته، كونُهُ عضوًا عن المجموعةِ العربية في اللجنة التوجيهية العليا، والفريق الدولي المعني بالمعلمين التابع لليونسكو، ويتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في عقد ورش العمل، لرفع كفايات الدول وقدراتها في إحراز التقدم المطلوب، وكتابة التقارير الوطنية اللازمة، التي تعكسُ ما تم تحقيقه في مختلف المجالات.//انتهى//23:26ت م0314