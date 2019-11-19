جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واساحتلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" المرتبة السادسة على مستوى العالم، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن تصنيف مجلة " نيتشر " "Nature" العلمية المعروفة عالميًا ، الذي يضم 175 جامعة شابّة على مستوى العالم.وأعرب رئيس جامعة " كاوست " الدكتور توني تشان عن سعادته بتحقيق الجامعة لهذا التصنيف الذي يدل على مستوى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأهمية الأبحاث التي تجريها، لافتًا النظر إلى أن الجامعة هي هيئة أكاديمية أنتجت مخرجات بحثية تطبيقية رفيعة المستوى من طراز استثنائيّ، وتسهم بحصّة من إجمالي المخرجات البحثية يفوق حصّة أي جامعة شابّة أخرى في الشرق الأوسط.من جانبه أوضح نائب الرئيس للبحوث في كاوست البروفيسور دونال برادلي أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تتمتع ببيئة بحث فريدة يسمح لها بمواصلة دفع حدود المعرفة قدمًا، بالإضافة إلى الاضطلاع بدورها كعامل حفز لتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة والعالم بأسره.// انتهى //23:50ت م0315