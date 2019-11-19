الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مع منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-2 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدينة دبي، في ختام الدورة الدولية الودية بالإمارات.وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب سعد السلولي، وأضاف زميله سامي النجعي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 18، وسجل منتخب أوزبكستان هدفه الأول في بداية الشوطالثاني من المباراة، في حين جاء هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية بالإمارات جاءت ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).// انتهى//23:52ت م0316