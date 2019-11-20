جيزان ٢٢ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩م واسخصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الأسبوعية مساء اليوم لعرض أبرز خدمات ومشاريع جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري .واستهل سموه الجلسة بكلمة أعرب فيها عن سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات التي تخصص لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية في شتى المجالات.وأشار سموه إلى الدعم والرعاية والاهتمام التي تجدها مختلف المناطق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتوجيهات المتواصلة والدائمة بسرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، مما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الجلسة التي خصصت لبحث الإنجازات التي حققتها جمعية الإحسان الخيرية الطبية والخدمات والمهام التي تقوم بها خدمة للمرضى من أبناء المنطقة والمقيمين والتخفيف من معاناتهم ، راجياً العون والتوفيق للقائمين على الجمعية.إثر ذلكً ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان أحمد بن مسعود الفيفي كلمة استعرض فيها الجهود والخدمات التي قامت به وقدمته الجمعية على مدى أحد عشر عاماً مضت ممثلة في مجلس إدارتها السابق ، مقدماً الشكر والتقدير لكل من دعم ويدعم ويساند الجمعية .عقب ذلك استعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي إنجازات الجمعية التي حققتها منذ إنشائها ، ومنها تنفيذ أكثر من ٧٧٩١ عملية جراحية وتقديم أكثر من ٤٦٢٠ جهازاً طبياً وإجراء ١٣٢٢ عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد و١٧٠٠ عملية إزالة المياه البيضاء، ونقل المرضى ٣٨١٢٢٢ مستفيداً ومستفيدة من مرضى الكلى وأمراض الدم الوراثية لتوفير وسائل النقل عن طريق مشروع سفير ،وغيرها من الإنجازات في مجال الكشف عن سرطان الثدي للسيدات وبرنامج الطبيب الزائر وغيرها من البرامج والنشاطات.وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية والخدمات التي تقدمها والإنجازات التي حققتها الجمعية وخططها المستقبلية.فيما ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق الدكتور عبدالرحمن بن علي ناشب كلمة المكرمين في الجلسة.//انتهى//00:33ت م0319