الأحساء 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مساء اليوم حفل التفوق السادس والثلاثين للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ وتكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 363 طالبا وتكريم عدد 16 أسرة و 3 جمعيات الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد " بنين" بحضور المدير العام للتعليم في الأحساء حمد بن محمد العيسى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في المدينة الجامعية بجامعة الملك فيصل.وأكد مدير عام تعليم الأحساء العيسى، خلال كلمة في المناسبة أن حكومتنا الرشيدة، ضربت مثالا رائعا وأنموذجا باهرا في الاستثمار الأمثل بالتعليم فجعلتْه دعامة من دعائم التحول الوطني نحو الريادة العالمية وفق استراتيجية عملاقة ترتكز على رؤية 2030 ، لتقود أبناءنا الطلاب إلى التنافس في سباقات التفوق، وميادين التألق.وأضاف بأننا نشهد في كل عام تقدما و نعايش تسابقا لتجويد نواتج التعلم، وتوفير بيئة مدرسية تسهم في بناء شخصية طلابية منتجة و متفوقة، مشيرا بأن هذا الحفل الـ 36 يأتي لتكريم سفراء التفوق في إطار اهتمام أسرة الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بتشجيع الطلاب وتحفيزهم لمواصلة رحلة التفوق، وصناعة مستقبل الوطن الواعد.وأعرب العيسى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية لدعمهما مسيرة التعليم في هذه المنطقة وحرصهما على تبني البرامج الداعمة للجودة التعليمية ولصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي على الحضور والتشجيع و حسن التوجيه والرعاية لمسيرة التعليم في المحافظة.بدوره، نوه أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم إلى ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام بالغ بدعم الحركة التعليمية في المملكة، لتنشأ أجيال مؤهلة قادرة على العطاء وخدمة الوطن.الجدير بالذكر أن الحفل اشتمل على فقرة استوديو التفوق وهو عبارة عن مشهد تمثيلي يحكي قصص النجاح لتفوق مجموعة من الطلاب في مدارس التعليم العام، والتقاط الصور الجماعية للطلاب المتفوقين مع صاحب السمو محافظ الأحساء.//انتهى//00:51ت م0320