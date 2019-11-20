وارسو 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنالت حكومة رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي اليوم ثقة مجلس النواب.ووافق مجلس النواب البولندي على الحكومة بأغلبية حيث صوّت 237 عضوًا لصالح الحكومة بينما رفضها 214 عضوًا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.وبهذا التصويت منح البرلمان الحكومة تفويضًا للحكم للأعوام الأربعة المقبلة، باستثناء الاستقالة أو التصويت بحجب الثقة أو انتخابات مبكرة.وقبل التصويت عرض مورافيسكي خطط حكومته خلال فترة ولايتها الجديدة حيث تعهد بتعزيز الاقتصاد وتنفيذ البرنامج الانتخابي الخاص بحزب القانون والعدالة الحاكم الذي ينتمي له.// انتهى //00:56ت م0321