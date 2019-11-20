تونس 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأكدت تونس رفضها لتشريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية الموقف الأمريكي، عادّةً ذلك انتهاكًا سافرًا للمواثيق والأعراف الدولية ولاغيًا.واوضح بيان للخارجية التونسية أصدرته الليلة "أن تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أي ذريعة وفي أي ظرف يعتبر لاغيا قانونًا وقرارًا غير بنّاء وانتهاكًا سافرًا للمواثيق والأعراف الدولية من شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".وجدد البيان موقف تونس الثابت على صعيد دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني خاصة في إقامة دولته المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.// انتهى //01:25ت م0323