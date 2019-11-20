الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسانطلقت مباريات الكأس الإقليمي للفوربول التصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021 ، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ، بمشاركة 11 فريقا للذكور والإناث والموحد ، يمثلون 6 دول هي مصر " المستضيفه " ، والمملكة ، والمغرب ، والأردن ، والكويت ، والإمارات .وفي منافسات الذكور فاز المنتخب المصري على نظيره الأردني 5/2 ، وفى نفس المجموعة فازت المغرب على الإمارات 9/1 .وفى المجموعة ذاتها نجح المنتخب المغربي أيضا في الفوز على نظيره الكويتى بخمسة أهداف نظيفة ، وفي منافسات الإناث فازت المغرب على السعودية 13 /5 .من جهته رحب رئيس الأولمبياد الخاص المهندس هاني محمود ، بالوفود العربية المشاركة ، مقدما شكره وتقديره للرئاسة الإقليمية لدعمها ومساندتها للبرنامج المصري ، متنميا بأن تحقق إقامة تلك الكأس الهدف من المنشود وهو انتشار رياضة جديدة تضاف إلى رياضات الأولمبياد الخاص ، متمنيا أن يحقق لاعبو الأولمبياد الخاص الذكور والموحد الفوز بإحدى بطاقات التأهل للسويد .// انتهى//01:30ت م0325