القريات 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستواصل لليوم الثاني على التوالي منافسات المسرح المدرسي التي تستضيفها إدارة تعليم محافظة القريات ضمن المجموعة الخامسة، بمشاركة (9) إدارات تعليمية على مستوى المملكة، حيث كان التنافس اليوم بين ثلاث إدارات تعليمية وهي إدارة تعليم الجوف، وإدارة تعليم البكيرية، وإدارة تعليم عنيزة.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي رحيل سليم العبدلي أن المنافسة كانت ممتعة من خلال عروض المسرحيات المقدمة من قبل الطلاب المشاركين.وبدأ العرض بمسرحية بعنوان ( صمت الصياح ) مقدمة من تعليم عنيزة، تلاها جلسة نقدية لها، ومن ثم عرض مسرحي مقدم من تعليم البكيرية بعنوان ( الوالي والفلاح)،وجلسة نقدية، فيما كان الختام مع إدارة تعليم الجوف من خلال عرض مسرحية بعنوان ( خروج للداخل ) وجلسة نقدية. وقد أدار فقرات وبرامج وعروض المسرحيات علي العطشان.// انتهى //02:09ت م0326