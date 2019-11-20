الدوادمي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأقامت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم الجودة وقياس الأداء اليوم ورشة عمل بعنوان " الاختبارات الدولية والتحصيلية"، بحضور مدير تعليم الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي والمساعد للشؤون التعليمية جمال بن محمد الحمادي وعدد من مديري مكاتب التعليم ورئيسات الشؤون التعليمية ورؤساء ورئيسات الأقسام والمشرفين والمشرفات، وذلك في مركز التدريب النسائي.وافتتحت الورشة بكلمة لمدير التعليم رحب فيها بالحاضرين من الجانبين وأكد أهمية الورشة كونها تتناول جانبًا مهمًا في العملية التعليمية مما يتطلب تكاتف الجهود في الميدان التربوي لتطوير الأداء التعليمي، من أجل رفع مستويات التحصيل لدى الطلبة في جميع المراحل الدراسية.وقدم مشرف الاختبارات التحصيلية بالإدارة خالد الحمادي عرضًا عن الاختبارات الدولية والتحصيلية وملخص نتائج TIMSS الخاصة بالإدارة ومقارنة تلك النتائج بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة.وفي ختام الورشة فتح المجال للمناقشات والاستفسارات التي انتهت بعدد من التوصيات.// انتهى //03:02ت م0327