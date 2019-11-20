بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستفاعل زوار ملتقى النحالين الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة القصيم في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات ببريدة مع ساحة الفن التشكيلي، حيث تعد منطقة ملفتة للانتباه بفضل الأعمال الفنية المقدمة والتي تتوافق مع الحدث.وأوضح المدير التنفيذي للمعرض عثمان العميريني أن اللجنة المنظمة حرصت على تنوع الفعاليات مما يضمن تشجيع السياحة الداخلية وكذلك إتاحة الفرصة للمواهب الشابة.وقالت الفنانة التشكيلية مريم العطائي:" شاركنا كمجموعة فنانات تشكيليات هاويات للفن في ملتقى النحالين الأول حيث عبرت المشاركات عن مواهبهن بطريقتهن الخاصة، وقد وجدنا كافة الدعم والتشجيع من سمو أمير المنطقة وغرفة القصيم اللذين أتاحوا الفرصة لنا أن نستثمر أوقاتنا ونعبر عن هوايتنا ونبرز فننا أمام الجمهور الذي تفاعل معنا وساندنا".// انتهى //03:34ت م0328