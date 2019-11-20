بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستشارك مؤسسة متعافي الوقفية لتوعية مرضى السرطان بالقصيم، بملتقى النحالين الأول والذي تنظمه غرفة القصيم في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات ببريدة، حيث شهد الركن توافد الكثير من الزوار والاستفادة من الركن التوعوي.وأوضح مدير مكتب القصيم عبدالله الحوشاني أن جناح المؤسسة يقدم فقرات توعوية ولوحات تعريفية ومطويات إرشادية، إلى جانب شرح عن بدايات المؤسسة وأهدافها.وأضاف الحوشاني أن فرع المؤسسة قام بتنفيذ عدة برامج خلال الأشهر الماضية وأن الهدف التوعوي للمؤسسة مستمر في قادم الأيام كما تم توزيع عدة فرق على مدن ومحافظات القصيم كل فريق بما يخصه.// انتهى //04:01ت م0329