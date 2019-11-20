الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين استقبل مفتي كوسوفا ويلقي خطابه السنوي في الشورى ويدشن «بوابة الدرعية»خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفاالملك يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سلطان بن زايدأمر ملكي: فهد الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياضمجلس الوزراء يستنكر الاعتداء الحوثي على (رابغ3) ويقرّ ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطةأمير الرياض يستقبل القويز ومدير «الرقابة والتحقيق»خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقرير الاعتماد المؤسسي لجامعة أم القرىأمير تبوك يشكر أهالي المنطقة على مشاعرهم النبيلةأمير القصيم يترأس مجلس المنطقة.. ويرعى مؤتمر الشيخ السعدي وآثاره العلميةجهود دبلوماسية سعودية لتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة (أوتشا)«التواصل الحكومي» يطلق قناةً وتطبيقاً لتغطية الفعاليات اليوميةأجواء شتوية ماطرة تغطي المملكةالسفارة السعودية في لبنان: لا صحة لاختطاف مواطن735 خبيراً من 25 دولة يبحثون الجرائم السيبرانية والأدلة الرقميةأمير الكويت يعين صباح خالد الصباح رئيساً للوزراءالاشتباكات تتزايد بين المتظاهرين والأمن الإيرانيحوزات «الخميني» ومدارس «التعبئة» تتساقطرفض عربي لقرار واشنطن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطيناللبنانيون يرجئون جلسة البرلمانالخارجية اليمنية تستنكر تسليم إيران المقار الدبلوماسية للحوثيبومبيـو يطــالب طــهران بوقــف نشــاطات التخــصيب فـــوراًواشنطن تحظر العمل في موقع فوردو النووي الإيرانيالكتل السياسية تمهل الحكومة العراقية 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحاتتأجيل جولة مفاوضات الســــلام بالــــســودان// يتبع //06:04ت م0003