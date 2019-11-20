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الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين استقبل مفتي كوسوفا ويلقي خطابه السنوي في الشورى ويدشن «بوابة الدرعية»
خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا
الملك يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سلطان بن زايد
أمر ملكي: فهد الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض
مجلس الوزراء يستنكر الاعتداء الحوثي على (رابغ3) ويقرّ ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أمير الرياض يستقبل القويز ومدير «الرقابة والتحقيق»
خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقرير الاعتماد المؤسسي لجامعة أم القرى
أمير تبوك يشكر أهالي المنطقة على مشاعرهم النبيلة
أمير القصيم يترأس مجلس المنطقة.. ويرعى مؤتمر الشيخ السعدي وآثاره العلمية
جهود دبلوماسية سعودية لتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة (أوتشا)
«التواصل الحكومي» يطلق قناةً وتطبيقاً لتغطية الفعاليات اليومية
أجواء شتوية ماطرة تغطي المملكة
السفارة السعودية في لبنان: لا صحة لاختطاف مواطن
735 خبيراً من 25 دولة يبحثون الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية
أمير الكويت يعين صباح خالد الصباح رئيساً للوزراء
الاشتباكات تتزايد بين المتظاهرين والأمن الإيراني
حوزات «الخميني» ومدارس «التعبئة» تتساقط
رفض عربي لقرار واشنطن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين
اللبنانيون يرجئون جلسة البرلمان
الخارجية اليمنية تستنكر تسليم إيران المقار الدبلوماسية للحوثي
بومبيـو يطــالب طــهران بوقــف نشــاطات التخــصيب فـــوراً
واشنطن تحظر العمل في موقع فوردو النووي الإيراني
الكتل السياسية تمهل الحكومة العراقية 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات
تأجيل جولة مفاوضات الســــلام بالــــســودان
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