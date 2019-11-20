وقالت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حماية الفلسطينيين ): على أكثر من صعيد يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، باستمرار الاعتداءات والغارات الجوية التي تحصد عشرات الضحايا من المدنيين، كما حدث في قطاع غزة وغيرها من المناطق والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وصولا إلى القدس المحتلة، وما يواجهه الفلسطينيون من مخططات استيطانية سرطانية تخالف القوانين والقرارات الدولية ، مع استمرار المشروع النووي الاسرائيلي خارج نطاق التفتيش الأممي والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.وأوضحت : وهذا التمادي الاسرائيلي في تجاهله للقرارات الأممية يكشف مدى تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته لردع الاحتلال، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على المنطقة والعالم وهو ماحذرت المملكة مرارا من خطورته حرصا منها على استنهاض الإرادة الدولية.لقد نددت المملكة بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، ونتج عنها عشرات الضحايا من المدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،وختمت : من هنا جاء ترحيب المملكة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، والذي يعكس التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وهو الموقف الذي تؤكد عليه المملكة الرائدة دائما في دعمها للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة ، وأكبر الدول المانحة لتمكين الأونروا من جهودها الإنسانية.// يتبع //06:04ت م0007