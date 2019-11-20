المنامة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.ووصفت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم العملية بأنها اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الاستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية.وطالبت الوزارة بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فورًا، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.// انتهى //08:34ت م0015