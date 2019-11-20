المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20 نوفمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا ، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع .// انتهى //09:06ت م0017