القاهرة 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم انطلاق قمة مجموعة العشرين مع إفريقيا بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الافريقي والمستشارة انجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية.وسلطت الصحف الضوء على كلمة الرئيس السيسي خلال القمة والتي أكد فيها أن القارة الأفريقية تقدم فرصاً واعدةً ومتنوعة للاستثمار تجذب الاهتمام العالمي، فلديها قوة بشرية شابة مميزة في مهاراتها، وسوقاً كبيراً يمثل حافزاً للنفاذ إليه، وموارد متاحة بمختلف القطاعات تيسر من إقامة المشروعات، وموقعاً جغرافياً متميزاً كنقطة وصل بين القارات.وذكرت أن مجلس الأمن سيبحث اليوم الموقف الأمريكي لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالصفة الغربية المحتلة، فيما تواصل الحشد لمواقف دولية للتصدي للإعلان الأمريكي غير القانوني ودعوة فلسطين لاجتماع عربي على مستوى وزراء الخارجية بالجامعة العربية لبحث الرد.وأخبرت عن تواصل المظاهرات في إيران ضد رفع أسعار الوقود لليوم الخامس على التوالي وسط تقارير لمنظمة العفو الدولية عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المحتجين إلى 200 شخص.ولفتت الانتباه إلى أن المتظاهرين اللبنانيون عرقلوا أمس عقد جلسة مجلس النواب بعد أن نجحو في منع النواب من الوصول إلى البرلمان رغم الانتشار الأمني الكثيف في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها، تدمير الجيش الليبي 19 مدرعة تركية في مصراتة، وتنديد موسكو بمقترح تركي يستهدف القيام بعملية عسكرية جديدة شمال سوريا ومعارضة البريطانيين لخطة زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوريين لتأميم الخدمات العامة.// انتهى //10:04ت م0020