ينبع 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأبرمت الهيئة الملكية بينبع والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" اليوم، الاتفاقية الإطارية الشاملة لمنافسات الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني، والرئيس التنفيذي لشركة نوبكو المهندس فهد الشبل.يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تمكين القطاع الصحي الحكومي من رفع الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني، إلى جانب تطوير نموذج الرعاية الصحية، كجزء من رؤية المملكة 2030.يذكر أن شركة "نوبكو" تعد من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الشراء الموحد للجهات الصحية الحكومية في المملكة.// انتهى //10:17ت م0023