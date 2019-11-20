الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساستضاف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم، ورشة عمل بعنوان "تحديات الأسر المنتجة والتحول في تطوير أعمالهم"، التي تنظمها جمعية الأسر المنتجة التطوعية (كفاف)، وذلك بمقر المركز في الرياض.وتأتي إقامة الورشة في إطار اضطلاع المركز بدوره في التفاعل مع القضايا الوطنية التي تهم المجتمع واستشعاراً منه للمسؤولية الاجتماعية وتشجيعاً للجمعيات الأهلية التي تهتم بالأعمال التطوعية والخيرية في المملكة.وتهدف الورشة إلى مناقشة واقع الأسر المنتجة والتحديات التي تواجهها وتبادل الآراء والخبرات حول طرق تطوير أعمالها من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتسويقية وبحث سبل بناء كيانات اقتصادية تشاركية بين جمعيات الأسر المنتجة والمستفيدين من خدماتها، ما يوجد فرص عمل مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عبر دعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصًا تسويقية واسعة، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتسهيل مسارات تمويل مشاريع ومنتجات الأسر المنتجة.وناقشت الورشة تطوير المفهوم الاجتماعي والاقتصادي للأسر المنتجة، وفرص الدعم والتمويل للأسر، الابتكار في تطوير واستدامة مشاريع ومنتجاتها، كما ناقشت توصيات وتوقعات الحضور من جمعيات الأسر المنتجة.كما استعرضت التحديات التي تواجه الأسر المنتجة في مجالاتهم والبرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم ومنحهم امتيازات لهم وخصومات.// انتهى //11:41ت م0040