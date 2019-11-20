جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال للمرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال للمرأة، بمقر الاكاديمية في الصيرفي مول بجدة ، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر.وأفاد رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تنفذ حزمة من البرامج التدريبية، وورش العمل بهدف تمكين النساء والانتقال بهن من الاحتياج إلى الإنتاج، مشيراً إلى أن الفعاليات تتمثل في إقامة معرض بوتيك الحياة، ولقاءات حملت عناوين "كيف أسست مشروعك الأول" و "أفكار استثمارية للمشاريع الصغيرة"، هدفت إلى تنمية الأبداع والموهبة وتعزيز مفهوم التمكين، وكذلك تنفيذ ورش وبرامج تدريبية تواكب سير الواقع وارتباطها بنشر المعرفة، وأنشطة تنموية إبداعية تقدم بالمجان.وبين السمنودي أن الأكاديمية درّبت على مدى عامين 2034 سيدة من خلال 19 برنامجاً مهنياً وحرفياً، كما عملت على تمكين 243 مستفيدة بمهارات إدارة وتشغيل المقاصف، بالتعاون مع وزارة التعليم والصحة وإمارة منطقة مكة المكرمة بهدف تمكين المطلقات بأسس إدارة المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تمكين 503 مستفيدات عبر الشراكة مع مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة.يذكر أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة هي مؤسسة خيرية مانحة مستدامة تُسهم في تغيير حياة الناس وإسعادهم, وتقيم عدد من البرامج التدريبية المتنوعة والدورات المختلفة ما بين تنسيق الورد الطبيعي، وبناء براند شخصي متميز، والحوسبة السحابية، وريادة الأعمال، والتهيئة لسوق العمل، ومهارات اجتياز المقابلة الشخصية، وكيف تؤسسين مشروعك، والبوصلة الأسرية لصناعة جيل مبتكر، واحتراف تصوير المنتجات بالهواتف الذكية، وابتكار توزيعات المناسبات، وتصميم المبادرات المجتمعية، والتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى الإبداعي.// انتهى //11:45ت م0041