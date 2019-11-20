طولكرم وسلفيت 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي طولكرم وسلفيت.وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت طارق محمود الدوش عقب مداهمة منزله شرق محافظة طولكرم ، فيما اعتقلت محمود عبد الحميد سوداني أثناء عبوره حاجز عناب شرق المحافظة.وفي نفس السياق أفادت مصادر محلية في سلفيت ،أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبيدان عدنان سمارة بعد أن داهم جنود الاحتلال منزله في بلدة بروقين غرب سلفيت وقاموا بتفتيشه.// انتهى //12:03ت م0052