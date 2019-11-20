عرعر 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, مديرة فرع الجمعية السعودية الخاصة "جستر" سارة بنت محسن الشمري يرافقها عدداً من أطفال متلازمة داون في المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة حصول "جستر "على جائزة الريادة الإنسانية من مجلس العالم الإسلامي للريادة والتأهيل.ورحب سموه خلال الاستقبال بالجميع، مستمعاً لشرحٍ عن الخدمات التي تقدمها الجمعية في قضايا الأطفال من متلازمة داون، وضمان اندماجهم في المجتمع بالطريقة التي تتوائم مع إمكانياتهم.وناقش سموه خلال الاستقبال تطوير وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيل المهني لذوي متلازمة داون، بمستوى متقدم لتحسين حياتهم، وذلك بتعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاصاً فعالين في المجتمع، لافتاً النظر إلى أهمية تمكين ذوي متلازمة داون من الشباب وتأهيلهم لسوق العمل توافقاً مع رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية ومساهمتهم لتنمية الوطن.وأكد سمو أمير الحدود الشمالية، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق لهم أعلى مستويات الرعاية بجميع أنواعها الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها, ويحقق لهم أعلى مستويات التمكين للاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان وتمكينهم من العمل والحركة وإطلاق مواهبهم وممارسة هواياتهم.بدورها أكدت المدير التنفيذي للجمعية بالحدود الشمالية سارة المحسن أن رعاية ودعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية والعضو الفخري للجمعية، لها بالغ الأثر في إنجاح فعاليات وبرامج الجمعية في المنطقة.وتسلم سموه في نهاية الاستقبال إهداء كتاب متلازمة داون، ثم التقطت الصور التذكارية.// انتهى //12:04ت م0053