عام / جمعية شمعة أمل تنفذ برنامج "ولنا في التطوع حياة" بمركز الجفة
الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
نفذت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة "شمعة أمل " اليوم ، برنامجًا مجتمعيًا بعنوان "ولنا في التطوع حياة" ، وذلك بمتوسطة وثانوية الجفة.
ويهدف البرنامج إلى تفعيل الأعمال التطوعية ، وتنمية حب الخير والعمل التطوعي لدى النشء ، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميته ، وتعزيز الرغبة المجتمعية في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الإعاقة.
واشتمل البرنامج على شرح تفصيلي بأعمال الجمعية، وكيفية الانضمام لها، والخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة، وعروض مرئية توعوية.
// انتهى //
12:49ت م
0065