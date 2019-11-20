نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنفذت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة "شمعة أمل " اليوم ، برنامجًا مجتمعيًا بعنوان "ولنا في التطوع حياة" ، وذلك بمتوسطة وثانوية الجفة.ويهدف البرنامج إلى تفعيل الأعمال التطوعية ، وتنمية حب الخير والعمل التطوعي لدى النشء ، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميته ، وتعزيز الرغبة المجتمعية في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الإعاقة.واشتمل البرنامج على شرح تفصيلي بأعمال الجمعية، وكيفية الانضمام لها، والخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة، وعروض مرئية توعوية.// انتهى //12:49ت م0065