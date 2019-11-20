مسقط 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الذي يزور مسقط حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:51ت م0066