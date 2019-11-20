الرياض 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20 نوفمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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12:59ت م

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