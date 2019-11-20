الدمام 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظم مجلس الأعمال بفرع غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل أمس، لقاءً استضاف خلاله رئيس وحدة المحتوى المحلي في شركة سابك المهندس فؤاد موسى، وذلك بفرع الغرفة بالمحافظة.واستعرض المهندس موسى خلال اللقاء سبل دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الشركة تقدم التسهيلات المميزة للقطاع ليكونوا شركاء في تقديم محتوى محلي مطابق للمعايير العالمية، من خلال العديد من البرامج التأهيلية الداعمة مثل برنامج نساند، وسبل الاستفادة منه، حيث أصبحت عدداً من الشركات مؤهلة لتقديم المنتج المحلي بمواصفات عالمية وبأسعار منافسة.من جهة أخرى، ناقش مجلس الأعمال خلال اجتماعه الذي عقده، أنشطته للربع الأخير من العام الجاري، كما استعرض برامج المجلس للعام ٢٠٢٠م.// انتهى //13:09ت م0070