سكاكا 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظم ميدان فروسية الجوف اليوم الحفل الثاني لموسم 1441 هـ على جائزة نادي الفروسية بالرياض موزعة على 4 أشواط.وحقق الجواد متساعد المركز الأول في الشوط الأول لمالكه غازي المسلم , وجاء في المركز الثاني فرحون لمالكه عبدالرحمن الشريدة, وجاء في المركز الثالث بيرو لمالكه جمال الرغيان, وفاز الجواد إشراقة الحجاز بالمركز الرابع ، وفي الشوط الثاني فاز الجواد يلمار لمالكه مسفر الرويلي بالمركز الأول, وفاز بالثاني الجواد سكاكا سكراميل لمالكه منصور العلي, وفاز بالمركز الثالث شبل نهرانه لمالكه أبناء سليم الروضان, وفاز بالمركز الرابع دناهل لمالكه راشد الراشد، وفي الشوط الثالث فاز سهل الخيل بالمركز الأول لمالكه زياد الشراري, والمركز الثاني حمراء نوفا لمالكه فيصل الضميري، وفي المركز الثالث يتوق لأسطبل الجود, وفي المركز الرابع يرهب لأسطبل العود, وفاز الجواد نال بالمركز الأول في الشوط الرابع, والمركز الثاني ممطول لمالكه بسام الحبوب والمركز الثاني سلطاني لأسطبل الجود, والمركز الثالث نيبال لمالكه فيصل الضميري.وتوج مدير فروسية الجوف محمد بن مختار العلي الملاك الحاصلة جيادهم على المراكز الأولى في الأشواط الأربعة، مقدماً الشكر للجان العاملة والجهات الحكومية المشاركة في الحفل الثاني للموسم الجاري.// انتهى //13:13ت م0072