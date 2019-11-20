بريدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساطلع معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أول أمس، على مجمع كليات البنات ببريدة - قيد الإنشاء -، الذي يضم كليتي التربية والتصاميم، يرافقه وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي وأعضاء مجلس الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة، للوقوف على سير الأعمال بالمجمع.ويتكون المجمع من كلية التربية التي تأتي بثلاثة طوابق، و 22 قاعة دراسية و 40 معملاً ومختبراً، و 10 قاعات لورش العمل، إضافة إلى مسرح للمناسبات، وكلية التصاميم التي تأتي بثلاثة طوابق من 32 قاعة دراسية، و 27 معملاً ومختبراً، و 28 قاعة لورش العمل، ومسرحاً يتسع لـ 565 طالبة.كما زار معاليه مبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة الأسياح، مطلعاً على سير الأعمال بمبنى الكلية الجديد، الذي يتكون من ١٠ قاعات و ٢٢ قاعة و ٤ معامل للفيزياء، ومعمل للكيمياء، ومعملين للحاسب الآلي، ومعمل لغة، وعدد من المرافق وقاعات للأنشطة.كما عقد معاليه خلال الجولة اجتماعًا مع مجلس الهيئة العليا للمشاريع بمقر الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات مع أعضاء المجلس.// انتهى //13:20ت م0076