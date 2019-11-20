مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساستقبل معرض عمارة الحرمين الشريفين وفداً من كشافة تعليم مكة المكرمة يتكون من ٨٠ كشافاً ، حيث كان في استقبالهم مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين أيمن بن هلال الشريف.وقام الوفد بجولة على مقتنيات المعرض وما يحتويه من أثريات قيمة تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين واهتمام قادة دولتنا المباركة بهما، وتوجه بعد ذلك إلى القاعة المرئية لمشاهدة عرض مرئي.وفي نهاية الزيارة قام منسوبي المعرض بتكريم الوفد والاحتفاء بهم.// انتهى //13:27ت م0078